В России впервые испытали напечатанный на 3D-принтере авиадвигатель

Серийное производство может начаться в 2021-2022 годах.

В Татарстане 21 июля на базе авиационного центра "Казанбаш" впервые в России прошли летные испытания газотурбинного двигателя МГТД-20, изготовленного методом 3D-печати. Установку разработали в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и ФГУП "ВИАМ" ГНЦ РФ при участии АО НПО "ОКБ им. М.П. Симонова". Об этом сообщили представители Фонда перспективных исследований.

В качестве летающей лаборатории для испытаний использовался легкий беспилотный летательный аппарат А30 разработки АО НПО "ОКБ им. М.П. Симонова". Во время первого испытания аппарат в режиме автопилота прошел по точкам маршрута на высоте до 170 метров. Беспилотник развил максимальную скорость в 154 км/час. Максимальные обороты двигателя составили 101600 об/мин, рабочие – 58000 об/мин.

Время изготовления основных элементов двигателей благодаря новой технологии удалось сократить в 20 раз при более чем двукратном снижении стоимости их производства. Также в ходе проекта создана и испытана линейка перспективных малоразмерных газотурбинных двигателей в классе тяг 10, 20, 125 и 150 кгс. Серийное производство может начаться в 2021-2022 годах.

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Видео: YouTube/ Фонд перспективных исследований