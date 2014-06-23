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Первая ракетка мира Медведев вышел в финал турнира в Мексике
Сегодня, 9:38
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Первая ракетка мира Медведев вышел в финал турнира в Мексике

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Теннисист обыграл на корте Миомира Кецмановича.

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал международного теннисного турнира в Мексике. Мероприятие проводится в городе Лос-Кабос, организованного Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В полуфинале состязания россиянин обыграл на корте сербского спортсмена Миомира Кецмановича. Встреча завершилась с результатом 7:6 (7:0), 6:1. Следующим оппонентом теннисиста станет победитель матча между британцем Кэмероном Норри и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира в Мексике.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

Теги: атр, даниил медведев, лос-кабос, мексика, финал
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

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