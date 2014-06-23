Первая ракетка мира Медведев вышел в финал турнира в Мексике

Теннисист обыграл на корте Миомира Кецмановича.

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в финал международного теннисного турнира в Мексике. Мероприятие проводится в городе Лос-Кабос, организованного Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В полуфинале состязания россиянин обыграл на корте сербского спортсмена Миомира Кецмановича. Встреча завершилась с результатом 7:6 (7:0), 6:1. Следующим оппонентом теннисиста станет победитель матча между британцем Кэмероном Норри и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее Медведев вышел в полуфинал турнира в Мексике.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV