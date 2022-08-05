Медведев вышел в полуфинал турнира в Мексике

В полуфинале турнира россиянин сразится с Миомиром Кецмановичем.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в полуфинал международного турнира в Мексике. Соревнования серии АТР 250 проводятся в городе Лос-Кабос. Первая ракетка мира одолела на корте литовского оппонента Ричардаса Беранкиса с результатом 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния противников составила 1 час и 21 минуту. На счету Даниила записано 8 подач навылет, одна двойная ошибка и 4 брейка с 8 попыток. У иностранца- 1 эйс и 3 двойные ошибки. Литовскому спортсмену не удалось реализовать ни одного брейка из двух попыток.

За выход в финал соревнования россиянин Даниил Медведев поспорит с сербом Миомиром Кецмановичем. Последний раз соперники встречались на "Ролан Гаррос" в 2022 году. Тогда россиянин взял верх в трех сетах.

Ранее Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV

