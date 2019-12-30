Первая ночь работы оператора ГТС Украины прошла в штатном режиме

Ресурсы поступают согласно заключенному договору.

Глава ГТС Украины Сергей Макогон сообщил об успешном начале работы компании. Местный регулятора в сфере энергетики сертифицировал компанию от 24 декабря 2019 года. Фирме выдали лицензию на осуществление хозяйственной деятельности на Украине. Она также будет транспортировать природный газ потребителям из Европы.

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Первая ночь работы оператора Украины прошла в штатном режиме. Компания транспортирует газ из РФ в соответствии с подписанными договорами.

Напомним, что пакетные соглашения подписаны 30 декабря на период с 2020 по 2024 года. В схеме транзита далее будет участвовать также "Нафтогаз" в качестве организатора по стране. Он будет осуществлять бронирование мощностей у ГТС в соответствии с заявленными параметрами.

Ранее Piter.tv писал о том, что Медведев назвал газовый контракт с Украиной "компромиссом".

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

