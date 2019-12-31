Дмитрий Медведев назвал газовый контракт с Украиной "компромиссом", который необходимо было найти. Об этом чиновник заявил в своем аккаунте на Facebook. Глава правительства напомнил, что контракт продолжится на условиях, устраивающих обе стороны.Подписание документа доказывает тот факт, что по самым сложным вопросам можно разговаривать и находить решения.
Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены
написал в посте политик
Для урегулирования соглашения приглашалась третья сторона - Европейская комиссия. Над документом также работали профильные ведомства РФ и Украины, "Газпром" и "Нафтогаз".
Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" сообщил детали контракта о транзите российского газа.
Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV
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