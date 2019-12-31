Он напомнил, что договоренность нужна была и России, и Украине.

Дмитрий Медведев назвал газовый контракт с Украиной "компромиссом", который необходимо было найти. Об этом чиновник заявил в своем аккаунте на Facebook. Глава правительства напомнил, что контракт продолжится на условиях, устраивающих обе стороны.Подписание документа доказывает тот факт, что по самым сложным вопросам можно разговаривать и находить решения.

Теперь все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены написал в посте политик

Для урегулирования соглашения приглашалась третья сторона - Европейская комиссия. Над документом также работали профильные ведомства РФ и Украины, "Газпром" и "Нафтогаз".

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" сообщил детали контракта о транзите российского газа.

Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV