Перевозчики Петербурга должны будут обновить подвижной состав к транспортной реформе

Реформа стартует в апреле 2022-го года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил об обязанностях перевозчиков с момента перехода к новой транспортной модели. Они должны будут обновить подвижной состав, использовать электробусы и автобус на экологичном топливе, а также четко соблюдать расписание движения. Слова губернатора передала пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, что для реализации совместных транспортных проектов с Ленобластью необходимо взаимодействие исполнительной власти с депутатами Госдумы и региональных парламентов — Петербурга и Ленобласти.

Сейчас оформляется протокол, в котором будут прописаны конкретные шаги по строительству железнодорожной, автотранспортной инфраструктуры и развязок в агломерации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти оживили проект трамвайной линии до Всеволожска.

Фото: Piter.TV