Перевозчики Петербурга должны будут обновить подвижной состав к транспортной реформе

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил об обязанностях перевозчиков с момента перехода к новой транспортной модели. Они должны будут обновить подвижной состав, использовать электробусы и автобус на экологичном топливе, а также четко соблюдать расписание движения. Слова губернатора передала пресс-служба Смольного.
Градоначальник отметил, что для реализации совместных транспортных проектов с Ленобластью необходимо взаимодействие исполнительной власти с депутатами Госдумы и региональных парламентов — Петербурга и Ленобласти.
Сейчас оформляется протокол, в котором будут прописаны конкретные шаги по строительству железнодорожной, автотранспортной инфраструктуры и развязок в агломерации.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти оживили проект трамвайной линии до Всеволожска.
Фото: Piter.TV
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