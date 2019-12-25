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Перевозчики Петербурга должны будут обновить подвижной состав к транспортной реформе
Сегодня, 13:51
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Перевозчики Петербурга должны будут обновить подвижной состав к транспортной реформе

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Реформа стартует в апреле 2022-го года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил об обязанностях перевозчиков с момента перехода к новой транспортной модели. Они должны будут обновить подвижной состав, использовать электробусы и автобус на экологичном топливе, а также четко соблюдать расписание движения. Слова губернатора передала пресс-служба Смольного.

Градоначальник отметил, что для реализации совместных транспортных проектов с Ленобластью необходимо взаимодействие исполнительной власти с депутатами Госдумы и региональных парламентов — Петербурга и Ленобласти. 

Сейчас оформляется протокол, в котором будут прописаны конкретные шаги по строительству железнодорожной, автотранспортной инфраструктуры и развязок в агломерации. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленобласти оживили проект трамвайной линии до Всеволожска. 

Фото: Piter.TV

Теги: агломерация, транспортная реформа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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