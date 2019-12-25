В Ленобласти оживили проект трамвайной линии до Всеволожска

Трамвай будет отправляться из Красногвардейского района Петербурга.

Власти Ленобласти задумались о строительстве скоростной трамвайной линии до Всеволожска. Для ее создания может быть применен механизм государственно-частного партнерства. Об этом сообщил "Деловой Петербург".

Ранее власти не хотели выделять деньги на проект, но недавно вопрос обсуждался с Владимиром Путиным. Есть вероятность, что агломерация получит федеральные средства на строительство.

По данным издания, скоростную линию хотят продлить от Хасанской улицы, где сейчас курсирует "Чижик". Линия будет проходить через Ржевский лесопарк вдоль северной границы Янино и далее в сторону Всеволожска.

Также власти Петербурга и области обсуждают строительство КАД-2.

Фото: Piter.TV