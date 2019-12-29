Перевернувшийся грузовик с мелом заблокировал движение на КАД

Три ряда машин долго стояли в пробке.

Днем 5 марта несколько полос КАДа намертво встали из-за перевернувшегося грузовика. Об инциденте рассказали в соцсетях автомобилисты, оказавшиеся неподалеку от места ДТП.

Перед съездом к поселку Токсово фура внезапно опрокинулась на бок, разбросав по дороге мешки с мелом. Некоторые многокилограммовые свертки при падении порвались, забелив дорогу. Три ряда трассы встали в пробку.

По факту ДТП ведется проверка. Что послужило причиной падения грузовика, пока неизвестно: возможно, фуре помешала влажная дорога. О пострадавших в аварии также пока ничего не уточняется.

Ранее мы сообщали, что момент вечернего ДТП в Московском районе попал на видео.

Видео, фото: Артем Карабатов, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"