Момент вечернего ДТП в Московском районе попал на видео

Информация о пострадавших неизвестна.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалось видео аварии, которая случилась вечером в среду, 4 марта. В одиннадцатом часу вечера на перекрестке Витебского и Дунайского проспектов при попытке поворота одна иномарка врезалась в другую. Судя по опубликованному видео, один автомобиль не обратил внимание на перестроившегося "коллегу" по дорожной ситуации.

Информации о пострадавших нет.

Ранее мы опубликовали видео момента ДТП в Красносельском районе Петербурга. Пострадала 17-летняя девушка, ее на "зебре" сбил легковой автомобиль.

Видео: Piter.tv