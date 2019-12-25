Перенесшая инсульт Тина Тернер заявила о завершении карьеры

На канале Sky вышел документальный фильм о певице и актрисе Тине Тернер. В нем 81-летняя артистка заявила о завершении карьеры и попрощалась с фанатами.
По словам Тернер, она хочет провести остаток жизни в отдалении от камер и публики. У певицы не все хорошо со здоровьем: в 2013 года она перенесла инсульт, в 2016 году у Тернер диагностировали онкологию, а в 2017 году – пересадили почку. Пережить нелегкое время ей помогает муж.
Ранее мы писали, что Селена Гомес решила завершить музыкальную карьеру.
Фото: Instagram / tinaturner
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