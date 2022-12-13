На внешнем кольце КАД на неделю перекроют одну полосу

На указанном участке с 61-го по 57-ой км будет проводиться устранение колейности.

С 22 апреля на внешнем кольце КАД между развязкой с Софийской улицей и Большим Обуховским мостом на неделю перекроют первую полосу движения. Об сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На указанном участке с 61-го по 57-ой км будет проводиться устранение колейности. Помимо перекрытия, там будет введено ещё одно ограничение: на трёх других полосах скорость движения авто ограничат до 50 км/ч.

В организации добавили, что работы будут проводиться круглосуточно. Сроки их проведения могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Ранее мы сообщили о том, что съезд КАД на Парашютную улицу перекроют до конца мая.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упдор "Северо-Запад"рдор "Северо-Запад"