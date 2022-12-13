Полосу между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе на КАД перекроют с 10 апреля

Дорожники будут убирать смёт на участке.

В период с 10 по 16 апреля на участке внутреннего кольца КАД перекроют 1 полосу движения между развязками с ЗСД, Дачным проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Таллинским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Движение по первой, второй и третьей полосам будет осуществляться с учётом ограничения скорости до 50 км/ч.

На участке будут проходить работы по уборки смёта. Они будут вестись круглосуточно. Также специалисты займутся установкой временных дорожных знаков, монтажом водоналивных барьеров, ограждающих место проведенияя мероприятий и световой сигнализации.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют одну полосу.

Фото: Piter.TV