Передача Свечникова помогла "Каролине" одержать победу над "Ванкувером"

На счету россиянина семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" обыграла "Ванкувер" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джека Рословича, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 8 матчей и набрал 7 (2+5) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Марченко помогли "Коламбусу" разгромить "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET