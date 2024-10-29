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Передача Свечникова помогла "Каролине" одержать победу над "Ванкувером"

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На счету россиянина семь очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Каролина" обыграла "Ванкувер" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Роджерс-Арене" в Ванкувере.

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Джека Рословича, забросившего третью шайбу в ворота хозяев.

В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 8 матчей и набрал 7 (2+5) очков.

Ранее мы сообщали, что две передачи Марченко помогли "Коламбусу" разгромить "Эдмонтон".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: андрей свечников, национальная хоккейная лига, хк ванкувер кэнакс, хк каролина харрикейнз
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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