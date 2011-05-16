Две передачи Марченко помогли "Коламбусу" разгромить "Эдмонтон"

"Коламбус" одержал разгромную победу над "Эдмонтон" со счетом 6:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Нейшнвайд-Арене" в Коламбусе.
Форвард "Коламбуса" Кирилл Марченко помог своей команде одержать победу. Россиянин отметился двумя голевыми передачами на Шона Монахэна.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Марченко провел 8 матчей и набрал 11 (4+7) очков.
Ранее мы сообщали, что шайба Коваленко помогла "Колорадо" обыграть "Оттаву".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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