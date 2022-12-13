Передача Панарина принесла "Рейнджерс" победу над "Нью-Джерси"

На его счету 35 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Рейнджерс" обыграл "Нью-Джерси" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде добиться победы. С его передачи Филип Хитил забросил победную шайбу в ворота "Нью-Джерси" в овертайме.

В нынешнем сезоне НХЛ Артемий Панарин провел 30 матчей, забросил шесть шайб и отдал 29 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что передача Ничушкина принесла "Колорадо" победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / SPORTSNET