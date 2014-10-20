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Передача Овечкина помогла "Вашингтону" обыграть "Детройт"

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Форвард набрал 56 очков в нынешнем сезоне НХЛ.

"Вашингтон" одержал победу над "Детройтом" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Кэпитал Уан-арене" в Вашингтоне.

Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился голевой передачей на Коннора Макмайкла, забросившего четвертую шайбу в ворота гостей.

В нынешнем сезоне НХЛ Александр Овечкин провел 52 матча и набрал 56 (34+22) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и передача Кучерова принесли "Тампе" победу над "Филадельфией".

Видео: YouTube / SPORTSNET

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Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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