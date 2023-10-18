Пентагон призывал Израиль следовать законам войны

Сабрина Сингх оценила воздушный удар по госпиталю в палестинском анклаве.

Американские власти призывают Израиль следовать правилам ведения войны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Пентагоне сделала заместитель официального представителя американского оборонного ведомства Сабрина Сингх. Таким образом чиновница прокомментировала прессе вопрос, касающийся совершения авиационного удара из еврейского государства по территории госпиталя "Аль-Маамадани", расположенного в секторе Газа.

Я видела сообщения об ударе <...> по госпиталю. Мне известно об этом, но мне нечего сообщить по этому поводу. Остин поддерживает постоянный контакт с Галантом, подчеркивая, что в этом конфликте должны соблюдаться законы войны. Сабрина Сингх, зампресс-секретаря Пентагона

В настоящее время администрация в Вашингтоне не знает, кто несет ответственность за это преступление, так как "не располагает всеми фактами". По мнению Сабрины Сингх, израильское руководство достаточно взвешенно подходит к выбору мест для нанесения ударов, целясь по местам размещения боевиков из радикального движения ХАМАС, находящихся на удалении от мирных граждан.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now