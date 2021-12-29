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Пентагон допустил отправку военных на Украину
Сегодня, 7:14
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Пентагон допустил отправку военных на Украину

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Джон Кирби рассказал, что военные США могут выполнять разные миссии.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби допустил отправку военных на Украину для участия в эвакуации. Об этом официальный представитель американского оборонного ведомства упомянул во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Чиновник не исключил, что переброшенные в европейский регион дополнительные войска США могут позже быть перенаправлены для содействия в эвакуации граждан.

Наши силы способны выполнять различные миссии, и они будут готовы к ряду различных обстоятельств.

Джон Кирби, пресс-секретарь Пентагона

Американец подчеркнул, что военные США не будут участвовать в боевых операциях на Украине. При этом он отказался приводить дальнейшие подробности их миссии и точные сроки отправки личного состава в регион. 

Пентагон заявил, что не публиковал в El Pais ответ на предложения России.

Фото и видео:
 

Теги: джон кирби, европа, пентагон, переброска войск, эвакуация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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