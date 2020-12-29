Пенс может лишить Трампа президентства по 25-й поправке к Конституции

Однако вице-президент США не намерен сразу пользоваться такой возможностью.

Вице-президент США Майк Пенс может лишить Дональда Трампа президентства по 25-й поправке к Конституции страны. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщили журналисты телеканала CNN. Согласно норме закона, вице-президент может занять место руководителя страны в случае его недееспособности.

Однако источники журналистов в штабе вице-президента сообщили, что Майк Пенс не намерен пользоваться данной возможностью, однако не исключает возможности её применения в случае, если поведение Дональда Трампа "станет еще менее предсказуемым".

Наравне с запуском импичмента президента это может спровоцировать возникновение рисков для безопасности страны, считают в штабе Пенса.

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина накануне высказалась об инициативе спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о недопуске действующего президента Дональда Трампа к ядерной кнопке.

Видео: CBS This Morning / YouTube