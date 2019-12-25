Пелоси уверена, что США могут заключить торговое соглашение с Тайванем

Американский спикер из Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси уверена в том, что Вашингтон может вскоре заключить торговое соглашение с Тайванем. Соответствующее заявление законодатель сделала в рамках совместной пресс-конференции с журналистами, на которой она выступила при участии главы местной администрации Цай Инвэнь.
Мы обсудили торговое соглашение, которое может быть заключено, и заключено скоро.
Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США
Нэнси Пелоси выделила данную экономическую эту инициативу как основную в сфере взаимного сотрудничества между США и китайским островом. Политик напомнила СМИ об Индо-Тихоокеанской экономической инициативе (IPEF, Indo-Pacific Economic Framework) президента США Джо Байдена. Спикер уточнила, что Тайвань не является ее частью, но в Белом доме все равно заинтересованы во взаимодействии в области безопасности, госуправления и экономики.
Пелоси раскрыла причину "большой шумихи" из-за ее визита на Тайвань.
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