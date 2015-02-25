Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США ответят за ухудшение отношений. Специалист прокомментировал журналистам слова помощника американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. В Москве заявили, что если Вашингтон будет создавать "трудные дни" в отношениях с РФ, то ему придется за это ответить.
Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить.
Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ
Эксперт напомнил, что ранее Россия не совершала никаких враждебных действий по отношению к США и намерена развивать конструктивное сотрудничество с Белым домом. В Москве призвали Вашингтон учитывать интересы каждой стороны, чтобы общение было равноправным.
Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев.
Фото: Piter.tv
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