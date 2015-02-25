В Совбезе РФ прокомментировали заявление Джейка Салливана.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США ответят за ухудшение отношений. Специалист прокомментировал журналистам слова помощника американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана. В Москве заявили, что если Вашингтон будет создавать "трудные дни" в отношениях с РФ, то ему придется за это ответить.

Раз они предрекают, значит, они и планируют. А если планируют, то могут и реализовать. Но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить. Николай Патрушев, секретарь Совбеза РФ

Эксперт напомнил, что ранее Россия не совершала никаких враждебных действий по отношению к США и намерена развивать конструктивное сотрудничество с Белым домом. В Москве призвали Вашингтон учитывать интересы каждой стороны, чтобы общение было равноправным.

Власти пытаются сдержать экспорт ключевых товаров, рассказал Патрушев.

Фото: Piter.tv