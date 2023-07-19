Патрульный корабль ЧФ уничтожил дрейфующую украинскую мину северо-восточнее Босфора

Объект уничтожен при помощи вертолета Ка-52.

Патрульный корабль Чермонорского флота России уничтожил дрейфующую украинскую мину, которая находилась северо-восточнее пролива Босфор Соответствующее заявление сделали представители министерства по обороне со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ. Известно, что цель обнаружил экипаж на "Сергее Котове". Решение по уничтожению объекта противника принимал командир военного корабля. В результате в воздушное пространство был поднят вертолет Ка-27, который поразил мишень при помощи пулеметного огня.

Кораблем, выполняющим задачи в юго-западной части Черного моря, в 180 км северо-восточнее пролива Босфор была обнаружена сорванная дрейфующая украинская мина. пресс-служба Минобороны России

Эксперты оценили развитие Северного морского пути.

Фото и видео: Минобороны России

