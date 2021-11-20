Патриарх Кирилл: попытки раскола православной церкви на Украине связаны с политикой

В РПЦ назвали причину политической конъюнктуры на Украине.

Патриарх и Предстоятель Русской православной церкви Кирилл заявил о том, что попытки раскола православной церкви на Украине связаны с политикой. Такое мнение специалист высказал в интервью телеканалу "Россия-24". По словам гостя эфира, киевские власти поставили перед собой задачу разделить церковь. Эта миссия связана с конъюнктурой.

Никакими богословскими соображениями вы не можете объяснить попытку людей разделить свою церковь православную, ослабить ее. В угоду чему? И ради каких целей? Цель только одна - как можно дальше от России и от РПЦ, а это политическая цель, не духовная. патриарх Кирилл

Патриарх уточнил, что лично для него не существует разделения на государства и народы, а есть только паства РПЦ. При этом он благодарит Бога за то, что на Украине остались православные люди, которые привержены чистоте веры.

Напомним, что в 2018 году после проведения объединительного собора в Киеве из двух раскольнических церковных структур сформировалась Православная церковь Украины. В нее вошли местная автокефальная православная церковь и православная церкви Киевского патриархата. По решению патриарха Константинопольского Варфоломея структура получила автокефалию.

В РПЦ надеются, что рано или поздно будет найден консенсус по захоронению тела Ленина.

Фото и видео: YouTube / Россия 24

