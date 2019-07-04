В Англии пассажиру поезда во время задержания выбили зубы за отказ показать билет

Также ему предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и оскорблении сотрудников транспортной полиции.

В Англии полицейские выбили зубы пассажиру поезда, который, по их словам, ехал без билета. Об этом сообщила газета Metro.

Поезд направлялся в английский город Блетчли. По словам 22 летнего британца, он купил билет по золотой карте, но не видел необходимости показывать его. Кондуктор не поверил молодому человеку и посчитал, что человек с таким внешним видом не может иметь золотую карту. Кондуктор сообщил о безбилетнике по громкоговорителю, на место пришла транспортная полиция.

На ролике, который сняли другие пассажиры, видно, как полицейские грубо обращаются с мужчиной, как выводят его из вагона, несмотря на крики. Многим такие методы показались чересчур жестокими. Позже в СМИ появилась информация о том, что мужчине во время задержания выбили зубы, также ему предъявили обвинение в нарушении общественного порядка и оскорблении сотрудников транспортной полиции.

В 2020 году безбилетников в петербургском общественном транспорте будет определять компьютерная система.

Видео: Metro