Пашинян заявил о частичном отступлении в Карабахе

Он подчеркнул, что сделал данное заявление не от безысходности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации заявил о частичном отступлении в Нагорном Карабахе. Речь идёт об участках северного и южного направлений.

По его словам, в последние дни противостояния армия Азербайджана изменила тактику — при помощи диверсантов они пытаются создать панику в подразделениях карабахских войск. Из-за этого армия обороны Арцаха сохраняет контроль над обстановкой ценой огромных жертв. При этом, считает Пашинян, карабахские войска наносят огромный урон азербайджанской армии.

На линии фронта сложилась крайне тяжелая ситуация. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он подчеркнул, что сделал данное заявление не от безысходности, а потому что обязан говорить правду своему народу. Пашинян добавил, что Азербайджан скрывает свои многотысячные потери.

Ранее Пашинян заявил, что Армения знала о планах Азербайджана начать войну в Карабахе.

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