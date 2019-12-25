Во время режима чрезвычайного положения власти ввели ограничения на свободу слова.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что свобода слова во время пандемии толкает людей на смерть. Об этом он рассказал в парламенте, когда называл главную ошибку властей во время пандемии коронавируса.

По словам Пашиняна, во время режима чрезвычайного положения власти ввели ограничения на свободу слова, но после сняли их из-за возмущения оппозиции и международных структур.

Свобода слова и социальных сетей, от которых мы не отказываемся, толкают людей на смерть. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Он заявил, что в стране есть политические силы, которым выгодно большое количество заразившихся коронавирусом и погибшим. Причина, считает он, в том, что это позволит им делать громкие заявления.

Ранее российские врачи прилетели в Армению для борьбы с коронавирусом.