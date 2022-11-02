Пашинян: видение России по Карабаху соответствует политике Армении

Премьер Армении оценил предложение РФ по тому, чтобы отложить определение статуса региона.

Глава армянского правительства Никол Пашинян считает, что видение России по Нагорному Карабаху полностью соответствует политике Еревана. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделал на заседании местного парламента. Он добавил, что коллеги из Москвы уверены в том, что сторонам конфликта следует на неопределенный срок отложить определение статуса данного региона.

Это обосновывается тем, что сейчас объективно невозможно найти приемлемый статус. Политика правительства полностью и на 100% соответствует видению России. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Чиновник добавил, что именно поэтому армянская сторона согласилась с российскими партнерами, что эту тему не стоит решать сейчас. В противном случае ситуация в регионе окажется нестабильна и приведет к новым кризисам.

Пашинян заявил о готовности продлить на 20 лет мандат миротворцев из России в Карабахе.

Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia