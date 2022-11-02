Пашинян: видение России по Карабаху соответствует политике Армении

Глава армянского правительства Никол Пашинян считает, что видение России по Нагорному Карабаху полностью соответствует политике Еревана. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделал на заседании местного парламента. Он добавил, что коллеги из Москвы уверены в том, что сторонам конфликта следует на неопределенный срок отложить определение статуса данного региона.
Это обосновывается тем, что сейчас объективно невозможно найти приемлемый статус. Политика правительства полностью и на 100% соответствует видению России.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
Чиновник добавил, что именно поэтому армянская сторона согласилась с российскими партнерами, что эту тему не стоит решать сейчас. В противном случае ситуация в регионе окажется нестабильна и приведет к новым кризисам.
Пашинян заявил о готовности продлить на 20 лет мандат миротворцев из России в Карабахе.
Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia
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