Пашинян заявил о готовности продлить на 20 лет мандат миротворцев из России в Карабахе

Глава кабмина Армении призвал Владимира Путина принять такое предложение.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил о готовности властей страны продлить еще на 20 лет мандат российских миротворцев, которые сейчас находятся на территории Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление премьер-министр сделал в ходе выступления на съезде местной партии "Гражданский договор" от 29 октября.

Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлен на 10, 15 или 20 лет. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Чиновник отметил, что рассчитывает на то, что российский президент Владимир Путин выступит с аналогичной инициативой. никол пашинян добавил, что может самостоятельно сделать данное предложение Москве, но в этом случае Кремлю потребуется поддержать инициативу.

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Фото и видео: YouTube / PastinfoTV