Глава кабмина Армении призвал сохранить хорошие связи с Москвой.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил законодателям в ходе выступления в местном парламенте о том, что отношения Еревана с Москвой переживают не лучшие времена, однако их важность трудно переоценить. Иностранный чиновник считает, что власти постсоветской страны не делали никаких неверных шагов в отношениях с российским руководством, поэтому Кремль и МИД не могут упрекнуть Ереван в невыполнении своих международных обязательств. Никол пашинян добавил, что в республике фиксируют многочисленные "обратные случаи".

Но хочу подчеркнуть, что мы не хотим спорить с РФ, не потому что не в силах или не имеем возможности, но потому, что оцениваем то огромное положительное, которое было и есть в наших отношениях Никол Пашинян, глава правительства Армении

Пашинян предупредил о риске начала войны с Азербайджаном до конца недели.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia