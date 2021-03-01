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Вчера, 19:17
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nastya960
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Пашинян попросил прощения у соотечественников за все свои ошибки

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Пашинян вышел к своим сторонникам вместе с дочками и супругой.

Премьер Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване попросил прощения у соотечественников за ошибки и назвал своим главным достижением установление власти народа. Он вышел к своим сторонникам вместе с дочками и супругой.

Сегодня в Ереване прошли два митинга. Оппозиционный состоялся в 17:00 (мск) на проспекте Баграмяна напротив здания парламента, сторонников Пашиняна – в17:30 (мск) на площади Республики.

На площади Республики собрались не меньше 10 тысяч человек.

Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощение за все допущенные им ошибки.

Никол Пашинян, премьер Армении

Главным своим достижением Пашинян назвал установление власти народа.

Ранее пресс-служба Пашиняна признала ошибочность слов о качестве российских "Искандеров".

Видео: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան

 

 

Теги: армения, никол пашинян
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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