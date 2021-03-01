Пашинян попросил прощения у соотечественников за все свои ошибки

Премьер Армении Никол Пашинян на митинге своих сторонников в Ереване попросил прощения у соотечественников за ошибки и назвал своим главным достижением установление власти народа. Он вышел к своим сторонникам вместе с дочками и супругой.
Сегодня в Ереване прошли два митинга. Оппозиционный состоялся в 17:00 (мск) на проспекте Баграмяна напротив здания парламента, сторонников Пашиняна – в17:30 (мск) на площади Республики.
На площади Республики собрались не меньше 10 тысяч человек.
Речь идет о нашем правительстве, лично обо мне. Я хочу попросить прощение за все допущенные им ошибки.
Никол Пашинян, премьер Армении
Главным своим достижением Пашинян назвал установление власти народа.
Ранее пресс-служба Пашиняна признала ошибочность слов о качестве российских "Искандеров".
Видео: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան
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