Пашинян попросил Путина оказать помощь в обеспечении безопасности Армении

Ереван направил письмо в адрес российского президента.

Никол Пашинян попросил Владимира Путина оказать помощь в обеспечении безопасности Армении. Об этом сообщила пресс-служба местного МИД. По данным дипломатов, утром 31 октября премьер-министр направил письмо президенту РФ, в котором подробно описал ситуацию, сложившуюся в Нагорном Карабахе. В рамках союзнического характера взаимоотношений Ереван просит Москву определить форму поддержки.

Учитывая факт приближения боевых действий к границе Армении и посягательства уже на территорию Республики, премьер-министр обратился к президенту РФ с просьбой начать немедленные консультации для определения формы и степени поддержки, которую РФ может оказать Армении пресс-служба МИД Армении

Известно, что Пашинян основывается также на второй статье Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года. В письме премьер-министр упомянул о переброске иностранных вооруженных террористов в регион конфликта с Азербайджаном, а также их активно участие в боях.

Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Карабах.

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