Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он назвал это оптимальным решением в интервью газете The Daily Telegraph.
При этом Пашинян подчеркнул, что данное решение должны одобрить и другие стороны конфликта.
Размещение миротворческих сил из РФ в зоне столкновений должно быть одобрено всеми сторонами конфликта.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия может ввести миротворцев в Карабах. По его словам, для этого требуется согласие двух сторон.
Ранее в Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе.
Фото: pixabay.com
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