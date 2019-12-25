Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Карабах

Для этого требуется согласие двух сторон конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил за ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах. Он назвал это оптимальным решением в интервью газете The Daily Telegraph.

При этом Пашинян подчеркнул, что данное решение должны одобрить и другие стороны конфликта.

Размещение миротворческих сил из РФ в зоне столкновений должно быть одобрено всеми сторонами конфликта. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия может ввести миротворцев в Карабах. По его словам, для этого требуется согласие двух сторон.

Ранее в Степанакерте два человека получили ранения при ракетном ударе.

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