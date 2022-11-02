Пашинян объявил о начале создания Службы внешней разведки Армении

Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил о начале создания Службы внешней разведки страны. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе выступления в парламенте. На текущий момент законопроект готов и будет направлен законодателям.
Деятельность Службы внешней разведки не должна быть в логике деятельности наших государственных управленческих учреждений, иначе она потеряет смысл.
Никол Пашинян, премьер-министр РФ
Пашинян: видение России по Карабаху соответствует политике Армении.
Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все