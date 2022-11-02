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Пашинян объявил о начале создания Службы внешней разведки Армении

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Глава правительства Армении рассказал о необходимости создания в стране новой структуры.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян объявил о начале создания Службы внешней разведки страны. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе выступления в парламенте. На текущий момент законопроект готов и будет направлен законодателям.

Деятельность Службы внешней разведки не должна быть в логике деятельности наших государственных управленческих учреждений, иначе она потеряет смысл.

Никол Пашинян, премьер-министр РФ

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Фото и видео: YouTube / Parliament of Armenia

Теги: армения, никол пашинян, разведка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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