По его словам, события в регионе вызывает ряд вопросов по деятельности российских миротворцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крайне сложной. Об этом он заявил на заседании правительства.

По словам Пашиняна, события в регионе вызывает ряд вопросов по деятельности российских миротворцев. Он отметил, что ожидает от них пресечения любой попытки нарушить линию соприкосновения.

Также Пашинян заявил, что армянские военные не служат в Нагорном Карабахе, а Азербайджан пытается сорвать выполнение трехстороннего заявления.

Ранее Пашинян заявил, что процесс нормализации отношений с Турцией не должен затягиваться.

Видео: YouTube / Government of Armenia