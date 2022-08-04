Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крайне сложной. Об этом он заявил на заседании правительства.
По словам Пашиняна, события в регионе вызывает ряд вопросов по деятельности российских миротворцев. Он отметил, что ожидает от них пресечения любой попытки нарушить линию соприкосновения.
Также Пашинян заявил, что армянские военные не служат в Нагорном Карабахе, а Азербайджан пытается сорвать выполнение трехстороннего заявления.
Ранее Пашинян заявил, что процесс нормализации отношений с Турцией не должен затягиваться.
Видео: YouTube / Government of Armenia
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