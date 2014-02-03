Пашинян: мирового порядка, который обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, больше нет

Премьер Армении рассказал о нестабильности региона.

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил о том, что мировой порядок, который ранее обеспечивал стабильность на Южном Кавказе, теперь не существует. Такое мнение чиновник огласил перед местными журналистами в ходе выступления на пресс-конференции в Ереване.

Каким будет новый миропорядок, никто не знает. В процессе его создания влияние Армении непонятно, а угрозы от неопределенности миропорядка видимы и реальны. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян: выход миротворцев РФ из Карабаха возможен при отсутствии угрозы жизни населения.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia