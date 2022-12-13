Пашинян: Армению тревожит, что ее покидает ОДКБ

Премьер-министр рассказал о том, в каком случае кандидат из Еревана займет место замгенсека ОДКБ.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, что власти в Ереване беспокоятся о том, что страну покидает ОДКБ. При этом Армения не планирует самостоятельно выходить из состава Организации Договора о коллективной безопасности. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в ходе своего выступления на пресс-конференции с журналистами.

В 2022 году президент ОДКБ сказал мне, что в ОДКБ есть опасения, что Армения выйдет из организации. Я ответил, что эти опасения не к месту. И моя оценка такова, что, желая того или не желая, ОДКБ выходит из Армении, и это нас беспокоит. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Никол Пашинян добавил, что Армения согласится на назначение ее представителя на пост заместителя генерального секретаря ОДКБ только в том случае, если будет уверена, что это укрепит национальную безопасность. Чиновник заметил, что страна с удовольствием займет освободившуюся квоту на данной должности. Однако это не может стать неверным политическим посылом по отношению к народу.

Пашинян заявил, что передал Путину информацию о возможности эскалации в Нагорном Карабахе.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia