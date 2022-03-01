Пасечник заявил о готовности работать с главами Станицы Луганской

Глава ЛНР пообщался с жителями населенного пункта Донбасса, находившегося под контролем Киева.

Пасечник заявил о готовности работать с текущими руководителями Станицы Луганской. Такое заявление глава Луганской народной республики сделал во время общения с местными жителями. Ранее населенный пункт перешел под контроль ЛНР по завершению боевых действий против ВСУ.

В наших планах нет проведения каких-то репрессионных мероприятий, преследований. Если на руках нет крови, человек вел себя достойно, просто обеспечивал жизнедеятельность, мы будем работать. Леонид Пасечник, глава ЛНР

Пасечник надеется на то, что у руководства станицы не будет самоотводов, а чиновники захотят и будут готовы работать с руководством ЛНР. Со своей стороны ЛНР организует такое взаимодействие. Напомним, что Народная милиция ЛНР 27 февраля освободила восемь населенных пунктов: Лопаскино, Муратово, Гречишкино, Станица Луганская, Трехизбенка, Счастье, Новоахтырка, Смоляниново на Донбассе из-под контроля Киева.

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Фото и видео: YouTube / Луганский фронт