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Пушилин: темпы проведения военной операции на Украине идут с опережением графика
Сегодня, 12:01
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Пушилин: темпы проведения военной операции на Украине идут с опережением графика

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Глава ДНР считает, что военные опережают запланированные сроки.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о том, что темпы проведения специальной военной операции России, а также ДНР и ЛНР на Украине идут с опережением графика. Такое мнение чиновник высказал в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". При этом ранее в планах было, по словам эксперта, "немного другие даты". Они связывались с осознанием тем, с чем вйска могут столкнуться на территории Украины. Пушилин уточнил, что ранее артиллерия, ракеты  и авиация не могли помочь справиться с укреплениями, но "ребята справились". В ДНР считают, что взломвть оборону ВСУ действительно было непросто.

Темпы с учетом всех тех составляющих достаточно высокие и мы идем где-то даже с опережением графика.

Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин рассказал об отношении к пленным украинским военным.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

Теги: военная операция, график, денис пушилин, днр, донбасс, соловьёв live, темпы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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