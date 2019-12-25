Глава ДНР объяснил, что со сдавшимися обращаются уважительно.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал об отношении к пленным украинским военным. Информацией чиновник поделился в эфире YouTube-проекта "Соловьев Live". Сдавшиеся и сложившие оружие, а также взятые во время боев сейчас обеспечены питанием, необходимой медицинской помощью.

Есть четкое понимание со стороны министерства обороны РФ и абсолютно здравый смысл в наших действиях прослеживается по отношению к военнопленным, уважительное отношение…всех, кто сложил оружие, у нас стоит задача вернуть их домой. Денис Пушилин, глава ДНР

Пушилин отметил, что к концу боевых действий военнопленные напишут расписки о том, что они не будут воевать против Донецкой и Луганской Народных республик, а также против России. Глава ДНР уточнил, что говорит о сотнях сдавшихся военных Украины.

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Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

