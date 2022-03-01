В Сети показали пример фейкового видео о "победах" ВСУ над ВС РФ

Видеомонтажеры добавляют букву Z к старым роликам от 2014 года.

В социальных сетях показали пример фейкового видео о "победах" Вооруженных сил Украины над армией России. Ролик размещен в Telegram-канале "Сводки ополчения Новороссии". Авторы ресурса рассказали, как монтируется пропаганда Киева и создается ложная информация о якобы находящейся в регионе списанной военной технике ВС РФ. На представленных кадрах заметно, что с помощью видеомонтажа кадры Донбасса 2014 года можно выдать за сегодняшние события. Для этого специалистам нужно просто добавить букву Z к корпусу горящего танка.

Напомним, что на территории Украины и Донбасса с 24 февраля проводится специальная военная операция ВС РФ. Владимир Путин рассказал, что Москва намерена демилитаризировать соседнее государства и денацифицировать его. С 21 числа РФ признала независимость ДНР и ЛНР от Киева.

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Фото и видео: Telegram / Сводки ополчения Новороссии

