Басурин: Мариуполь полностью возьмут в кольцо уже во вторник

Пресс-секретарь Народно милиции ДНР рассказал о том, что силы республики вплотную подошли к городу.

Мариуполь полностью возьмут в кольцо уже во вторник. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Сегодня окружение Мариуполя будет полностью закончено. Он будет полностью взят в кольцо. Эдуард Басурин, пресс-сектетарь Народной милиции ДНР

Напомним, что Россия начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал целью для государства защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам со стороны Киева и геноциду.

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Фото и видео: YouTube / Россия-24