Александр Семенов раскрыл подробности о противостоянии под Донецком.

Ветеран батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что представители Донецкой народной республики берут украинских военных в кольцо. Соответствующей информацией специалист поделился с журналистами "РИА Новостей". По мнению эксперта, в ближайшее время силовики начнут массово сдаваться и складывать оружие. Гость напомнил о том, что этот процесс будет происходить также, как в свое время происходило под Сталинградом.

Войска ДНР медленно, но уверенно двигаются вперед. На этом направлении было собрано огромное количество ВСУ вместе с нацбатами. Это были хорошо укрепленные опорные пункты и районы. Александр Семенов, аналитик

Эксперт добавил прессе, что каждый день определенное количество украинских силовиков складывает оружие. Одновременно потери несут и представители ДНР. Частично в регионе осталась группировка ВСУ. Речь идет о территории, которая примыкает к Донецку. Украинские волонтеры говорят о проблемах ВСУ с топливом, с боекомплектом, с питанием, со средствами снабжения.

Беглов прокомментировал специальную военную операцию на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

