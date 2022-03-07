Пасечник: большая часть ЛНР уже освобождена

По его словам, спецоперация идет по плану. Военные не отклоняются от графика. Националисты пока не покинули территории в полной мере. Армия республики делает все возможное.

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник сообщил, что территория республики взята под контроль Народной милиции. Армия республики окружает оставшиеся населенные пункты. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия -1".

Большая часть территорий освобождена, заключил Пасечник. Он подчеркнул, что на сегодняшний день не освобождены Северодонецк, Рубежное, Лисичанск. Однако, они практически взяты в кольцо. Глава ЛНР добавил, что в этих городах ведутся тяжелые бои. По его словам, спецоперация идет по плану. Военные не отклоняются от графика. Националисты пока не покинули территории в полной мере. Армия республики делает все возможное. Важные предприятия на территории ЛНР работают в штатном режиме.

Ранее мы сообщили, что войска ЛНР и ДНР установили контроль над 10 населенными пунктами.

Видео: YouTube / Россия 24