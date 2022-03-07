Войска ЛНР и ДНР установили контроль над 10 населенными пунктами

На территории республик продолжаются наступательные операции. По данным Минобороны РФ, продвижение составило шесть километров.

Бойцы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) установили контроль над населенными пунктами: Замуловка, Пурдовка, Боровеньки, Кудряшовка, Кременная, Воеводовка, Смоляниново. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

На территории республик продолжаются наступательные операции. По данным Минобороны РФ, продвижение составило шесть километров. Кроме того, военным ДНР и ЛНР удалось установить контроль над Азовом, Новотатаровкой и Мирным. Как отметил Конашенков, подразделения Народной милиции ДНР начали наступательные действия в Мариуполе. Бои шли на западе и на востоке города.

Ранее мы сообщили, что Минобороны РФ продемонстрировало работу истребителей Су-35 на Украине.

Видео: Минобороны России