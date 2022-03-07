Пилотам удается наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры националистических формирований на Украине.

Минобороны РФ продемонстрировало работу истребителей Су-35 на Украине.

На кадрах видно, как экипажи самолетов Су-35 поднимаются в воздух. Набрав высоту, они осуществляют перехват воздушных целей. Пилотам удается наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры националистических формирований на Украине. В Минобороны РФ уточнили, что боевое применение "выполняется на малых, средних и больших высотах".

Ранее СМИ сообщили, что системы ПВО сбили НЛО в районе Харькова.

Видео: Минобороны РФ