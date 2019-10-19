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Парламент Великобритании проведет голосование по Brexit

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Великобритания должна была покинуть Евросоюз еще 29 марта 2019 года.

Депутаты Палаты общин британского парламента в субботу в 14:30 (16:30 мск) проголосуют по поправке, предполагающей, что Brexit будет отсрочен даже в том случае, если позднее законодатели утвердят проект соглашения между Лондоном и Брюсселем об условиях "развода". Об этом СМИ сообщил спикер парламента Джон Беркоу.

Поправка к предложению об утверждении сделки с Брюсселем предполагает отсрочку Brexit на три месяца. Сторонники данного предложения опасаются, что Великобритания покинет Евросоюз без сделки и не примет необходимые для осуществления "развода" законы до 31 октября.

Великобритания должна была покинуть Евросоюз 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклоняли проект.

Ранее Британия и Евросоюз согласовали сделку по Brexit.

Теги: brexit, великобритания
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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