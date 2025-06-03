Парламент Монголии тайным голосованием отправил в отставку премьер-министра

Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ будет исполнять обязанности до назначения на пост нового премьера страны.

Великий государственный хурал (парламент) Монголии после тайного голосования принял постановление об отставке премьер-министра страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Местный чиновник продолжит исполнять свои должностные обязанности до назначения нового руководителя правительства. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы законодательного органа страны. Специалисты объяснили, что согласно закону о регламенте сессии за вотум доверия должны были выступить большинство депутатов, а именно 64 человека. Тайным голосованием не удалось одобрить вотум доверия кабинету министров, поэтому депутаты рассмотрели вопрос об отставке главы правительства.

Известно, что спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан поручил ушедшему в отставку премьер-министру исполнять свои обязанности до назначения нового руководителя кабинета министров. По закону новый глава монгольского правительства должен быть назначен в течение следующих 30 дней.

Власть в правительственном дворце слабеет. Но я знаю, что общественность имеет иное мнение. Сплетенные в паутину интересы никогда не одолеют народ. Пусть демократическое парламентское правление длится всегда под вечным синим небом. Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, премьер-министр Монголии

Напомним, что в последние дни на центральной площади Улан-Батора проходят мирные пикеты. На одной из акций проеста от премьера потребовали уйти в отставку, а также объяснить высокие траты его 22-летнего сына на подарки невесте. Последняя в социальных сетях опубликовала фотографии кольца с бриллиантом, автомобиля и брендовой сумки стоимостью в несколько тысяч долларов.

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Фото и видео: YouTube / МАН Бүлэг Ажлын алба