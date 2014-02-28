Политики одобрили поправки, предусматривающие уголовное наказание за рекламу.

Парламент Казахстана принял закон об ответственности за рекламу финансовых пирамид. Трансляция пленарного заседания проводилась на официальном сайте местного законодательного органа. В верхней палате (Сенате) политики решили одобрить поправки в документы о противодействии противоправной финансовой деятельности. Изменения предусматривают введение уголовной ответственности за рекламу подобных услуг.

…Введение уголовной ответственности за личное и непосредственное распространение информации финансовой (инвестиционной) пирамиды, в том числе посредством электронных ресурсов. заключение комитета Сената Казахстана по конституционному законодательству

Парламентарии считают, что введение уголовной ответственности за рекламу финансовых пирамид необходимо в стране из-за участившихся случаев продвижения подобных организаций известными артистами и блогерами. Наказание будет предусматривать штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей или общественными работами до 600 часов. Альтернативой станет ограничение свободы на срок до двух лет.

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Фото и видео: YouTube / Сенат Парламента Республики Казахстан