Шойгу: Россия и Казахстан совершенствуют единую систему ПВО двух стран

Глава Минобороны РФ назвал приоритеты в сотрудничестве с Казахстаном.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу заявил, что Россия и Казахстан совершенствуют единую региональную противовоздушную систему для двух стран. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках рабочей встречи с коллегой Русланом Жаксылыковым. Шойгу пояснил, что одним из важнейших направлений сотрудничества также является военно-техническая сфера. Он напомнил, что в силу вступило новое соглашение о развитии военного сотрудничества.

Ключевые, это, конечно, совершенствование единой региональной системы ПВО России и Казахстана, военно-техническое сотрудничество, подготовка кадров, мероприятия оперативной и боевой учебы. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Российский министр также высоко оценил взаимодействие с казахстанскими коллегами, в том числе в рамках международных и интеграционных форматов ОДКБ, СНГ и ШОС. Москва рассматривает Казахстан в качестве основного стратегического союзника, а также важнейшего партнера страны.

Шойгу заявил о деградации ситуации в Афганистане.

Фото и видео: Минобороны России