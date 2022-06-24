Глава Минобороны РФ считает, что в регионе проблема не ушла.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу заявил о деградации ситуации в Афганистане. Соответствующее заявление руководитель профильного ведомства сделал на рабочей встрече с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым. По словам чиновника, о проблеме Афганистана "все стали немного забывать".

…Но там ничего не поменялось. Ситуация остаётся довольно напряженной. Все то, что там оставили наши американские коллеги, продолжает деградировать. Нарастают все те риски. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

В Минобороны РФ назвали в качестве опасных явлений, распространенных в стране Ближнего Востока, проявления международного терроризма, оставленное США оружие. Шойгу полагает, что эти вооружения американского производства распространились и попали не в самые хорошие руки.

Глава Минобороны Казахстана надеется на развитие отношений с коллегами из РФ.

Фото и видео: Минобороны России